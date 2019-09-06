В ОБСЕ настаивают на открытии новых КПВВ на Донбассе

На Донбассе остается актуальной потребность в увеличении количества контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ). Об этом в обращении к Постоянному совету ОБСЕ заявил глава Специальной мониторинговой миссии в Украине Халит Чевик, сообщает пресс-служба ОБСЕ.

Чевик отметил, что главным фактором безопасности на Донбассе является приверженность бессрочному режиму прекращения огня, которое вступило в силу 21 июля. Кроме того, актуальной остается потребность в улучшении ситуации со свободой передвижения и увеличении количества КПВВ, а также в повышении уровня безопасности на них.

«В то же время снижение уровня насилия – это очень благоприятная возможность. На основе этой положительной тенденции можно проложить путь к обеспечению необратимости прекращения огня», – добавил Чевик.

Глава Миссии отметил позитивный ход событий на участке разведения в районе Станицы Луганской, сосредоточив внимание на том, что работы по демонтажу укреплений успешно продолжаются. Он приветствовал работу саперов и инженеров, направленную на то, чтобы сделать этот район безопасным для гражданского населения и подготовиться к проведению ремонтных работ на разрушенной секции моста, который ежедневно пересекают в среднем 10 000 человек.

Как сообщалось ранее, 5 сентября работы по восстановлению разрушенного участка моста у Станицы Луганской снова не начались – в очередной раз были заблокированы представителями НВФ «ЛНР».

Напомним, украинская сторона готова ремонтировать мост у Станицы Луганской круглосуточно, однако по данным СММ ОБСЕ, НВФ «ЛНР» не выполняли взятые на себя обязательств по демонтажу фортификационных сооружений на мосту у Станицы Луганской.

Также сообщалось, что по ремонту разрушенной части моста в Станице Луганской принято решение создать рабочую группу, которая будет обеспечивать соблюдение графика восстановительных работ. Кроме того, на КПВВ в Станице Луганской ежедневно находятся украинские специалисты в полной готовности к началу работ по восстановлению разрушенной части моста.

На днях украинская сторона закончила работы по полному демонтажу фортификационных сооружений у разрушенной части моста у Станицы Луганской.

2 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Станице Луганской начинается строительство разрушенного моста, расположенного вблизи КПВВ «Станица Луганская».

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