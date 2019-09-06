Assassino: Мурал Захарченко в Италии «творчески доработали»

В итальянском Турине на граффити с изображением ликвидированного «главы ДНР» Александра Захарченко появились надписи на украинском и итальянском языках – «вбивця» и, соответственно, «assassino». Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Владимир Арьев.
«Есть наши художники в Италии! Я вчера постил статью из итальянского журнала, посвященную муралу Захарченко в Турине. Теперь он, мурал, творчески доработан. Можно сказать, завершена композиция», – пишет Арьев.
Напомним, что «глава представительства ДНР» в Италии Маурицио Марроне рассказал российским СМИ, что в Турине появилось граффити с изображением ликвидированного «главы ДНР» Александра Захарченко.
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