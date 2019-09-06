Рябошапка уволил прокурора Луганской области

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров восьми областей. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает пресс-служба ГПУ.

«На основании статьи 9 и 41 Закона Украины" О прокуратуре ", Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 6 сентября 2019 освободил от должности прокуроров Волынской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Ровенской, Сумской и Тернопольской областей», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Рябошапка уволил главного военного прокурора Матиоса

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