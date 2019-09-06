Из Донецкой области выдворяют 6 нелегальных мигрантов

На территории Донецкой области продолжается всеукраинская спецоперация «Мигрант», которая направлена ​​на противодействие нелегальной миграции, предупреждения и документирования преступлений, которые совершают иностранцы. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

«Поэтому сотрудники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Донецкой области, территориальных подразделений полиции совместно с Государственной миграционной службой установили 6 мигрантов, которые превысили сроки пребывания в Украине», – говорится в сообщении.

Среди них – граждане России, Азербайджана, Узбекистана и Таджикистана. В отношении них были составлены админпротоколы по ст. 203 Кодекса Украины об административных правонарушениях и принято решение суда о принудительном возвращении их в страну происхождения.

Полицейские под охраной доставили нарушителей в Черниговский пункт временного пребывания иностранцев.

Их ждет принудительное выдворение с территории Украины. Одного гражданина России уже доставили к границе и передали пограничникам.