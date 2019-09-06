Компания Колесникова – одна из крупнейших налогоплательщиков в АПК

Государственная фискальная служба Украины обнародовала топ-20 крупнейших налогоплательщиков в области сельского, лесного и рыбного хозяйства, передает УНН со ссылкой на официальное печатное издание ГФС «Вестник».
Наиболее добросовестными плательщиками аграрного сектора стали:
- ЗАО «АПК-ИНВЕСТ» (сумма – не указана). Основным акционером компании является Борис Колесников;
- ООО «МОНСАНТО СЕМЕНА» (136,1 млн грн). Владелец – «Байер»;
- ООО «Агрофирма “им. Довженко» (132,6 млн грн). Владелец основной существенной доли – Виктор Иванчик;
- ЗАО «Зернопродукт МХП» (123,5 млн грн). Владелец – Юрий Косюк;
- ООО «Винницкая птицефабрика» (119,8 млн грн). Владелец – Юрий Косюк.
В рейтинг попали компании, которые оплатили больше налогов в I полугодии 2019 года.
Всего, за 6 месяцев этого года 20 компаний заплатили более 1,8 млрд грн налогов в АПК.
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