Компания Колесникова – одна из крупнейших налогоплательщиков в АПК

Государственная фискальная служба Украины обнародовала топ-20 крупнейших налогоплательщиков в области сельского, лесного и рыбного хозяйства, передает УНН со ссылкой на официальное печатное издание ГФС «Вестник».

Наиболее добросовестными плательщиками аграрного сектора стали:

ЗАО «АПК-ИНВЕСТ» (сумма – не указана). Основным акционером компании является Борис Колесников;

ООО «МОНСАНТО СЕМЕНА» (136,1 млн грн). Владелец – «Байер»;

ООО «Агрофирма “им. Довженко» (132,6 млн грн). Владелец основной существенной доли – Виктор Иванчик;

ЗАО «Зернопродукт МХП» (123,5 млн грн). Владелец – Юрий Косюк;

ООО «Винницкая птицефабрика» (119,8 млн грн). Владелец – Юрий Косюк.

В рейтинг попали компании, которые оплатили больше налогов в I полугодии 2019 года.

Всего, за 6 месяцев этого года 20 компаний заплатили более 1,8 млрд грн налогов в АПК.