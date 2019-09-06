На Луганщине поймали на взятках чиновников Госгеокадастра

В Луганской области на систематических взятках поймали одного из руководителей управления Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Луганской области и исполняющего обязанности директора коммунального предприятия Северодонецкого городского совета. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Отмечается, что чиновники требовали деньги от сертифицированных инженеров-землеустроителей специализированных предприятий. За ежемесячную плату чиновники обещали представителям коммерческих структур не препятствовать их лицензионной деятельности, в частности, во время регистрации землеустроительной документации в госоргане.

Предприниматели должны были перечислять деньги на банковский карточный счет исполняющего обязанности директора одного из коммунальных предприятий Северодонецкого горсовета.

В конце месяца чиновники сводили количество подписанных и зарегистрированных документов и сообщали землеустроителям суммы взяток за их оформление.

«Ежемесячная общая сумма составляла от шестидесяти до сотен тысяч гривен. Оперативники спецслужбы задокументировали более 30 фактов вымогательства и получения взяток фигурантами дела», – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали обоих злоумышленников в рабочих кабинетах при получении очередной взятки. В ходе обыска были обнаружены деньги, полученные незаконным путем, черновые записи, магнитные носители информации и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. «В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия», – добавили в прокуратуре.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности и конфискацией имущества.

Фото: пресс-центр СБУ