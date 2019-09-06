Зеркальное патрулирование: В ОБСЕ рассказали, как работают патрули СММ

Каким образом организовано непосредственное патрулирование Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине, рассказал во время «Донбасс Медиа Форума» в Харькове наблюдатель Харьковской мониторинговой группы Кристоф Фортье-Гуэй, который ранее работал в Луганской области, сообщает корреспондент «Донецких новостей».

По его словам, выезд патрулей планируется заранее. У каждого патруля есть свои определенные цели. «Задачи могут быть постоянные, но и есть и те, которые формируются в ответ на ту или иную ситуацию. Если взять стандартный патруль на востоке Украины, то обычно в его состав входят 8 сотрудников, которые передвигаются на двух автомобилях. Естественно, в наши патрули входят и мужчины, и женщины. Наблюдатели представляют разные страны. Наши сотрудники имеют различный опыт и образование: кто-то связан с военным делом, кто-то с соблюдением прав человека и т. п. Это позволяет нашим наблюдателям смотреть на события с разных углов зрения. Поэтому, после патрулирования члены патруля обсуждают и анализируют все, что было зафиксировано в течение дня. Это помогает нам получить чёткое представление обо всем происходящем на местах. Самый главный фактор нашего мониторинга – мы присутствуем по обе стороны линии соприкосновения. Мы используем практику зеркального патрулирования – одновременно по обе стороны присутствуют наши патрули, что позволяет нам охватить максимально широкую зону наблюдения», – сообщил Кристоф Фортье-Гуэй.

Кристоф также пояснил, с какими проблемами по безопасности сталкиваются патрули на востоке Украины. «Естественно, работая в зоне конфликта, мы постоянно рискуем. У нас разработаны специальные протоколы по безопасности, и мы придерживаемся этих стандартов. Ведь мы отвечаем не только за свои жизни, но и за жизни других людей», – пояснил сотрудник СММ ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что на сегодня Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Донецкой области насчитывает свыше 300 наблюдателей.

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