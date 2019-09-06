На Луганщине стартует проект «Полицейский офицер общины»

Сегодня, 6 сентября, в областном центре развития местного самоуправления заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Луганской области Юрий Слухаенко сообщил присутствующим главам объединенных территориальных общин о старте общегосударственного проекта «Полицейский офицер общины». Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Луганской области.

О целесообразности этого проекта председателя ОТГ и полицейские неоднократно говорили в течение года.

Суть проекта «Полицейский офицер общины» заключается в закреплении за конкретной ОТГ избранного общиной полицейского, который будет постоянно работать только в пределах ОТГ.

В рамках проекта в течение следующих месяцев будут определены ОТГ, которые примут участие в проекте, состоится конкурс на должности офицеров общины, дальше пройдет углубленная профессиональная подготовка избранных полицейских.

Уже с 10 сентября общины смогут заполнить онлайн-анкету для участия в проекте. После изучения этих анкет и рабочих встреч, Национальной полицией Украины будут выбраны ОТГ, требующие полицейских офицеров общины и способные создать условия для их работы.

Сегодня с помощью видеоконференцсвязи участники совещания имели возможность пообщаться с представителями ОТГ и полиции Днепропетровской области.

Такой формат позволил выяснить интересующие по проекту вопросы и эффективнее перенять положительный опыт, ведь полицейские офицеры общины в Днепропетровской области уже успешно работают в течение четырех месяцев.

Одновременно с Луганской областью проект также начинается в Запорожской и Донецкой областях.