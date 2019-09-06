Зарплаты чиновников могут вырасти на 30 процентов

Глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (НАГС) Константин Ващенко прогнозирует увеличение заработных плат государственных служащих на 30% в случае реализации подготовленной концепции реформирования оплаты труда, пишет «Интерфакс – Украина» .

« Сегодня Нацагентством подготовлена концепция реформирования оплаты труда, которая будет выноситься на рассмотрение Кабинета министров. Она предусматривает дальнейшее увеличение должностного оклада, ликвидацию всех дополнительных надбавок и других вещей, ограничения премий в 30%. Из надбавок остается только "за выслугу лет", что позволяет удерживать людей на государственной службе», – сообщил Ващенко.