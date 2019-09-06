Закон Зеленского об импичменте: Комитет рекомендует Раде принять документ

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует одобрить законопроект президента Владимира Зеленского об импичменте. Об этом сегодня, 6 сентября, объявил председатель комитета Андрей Клочко, сообщает «РБК-Украина.

Отметим, в комитете отсутствовал докладчик по законопроекту – представитель президента в парламенте, первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

«Предлагаю поддержать предложение подкомитета и рекомендовать Верховной Раде проект Закона об особой процедуре устранения президента с поста (импичмент) № 1012 рассмотреть в первом чтении и принять за основу и в целом. Кто "за"? 16 "за"», – заявил Клочко.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона № 1012 «Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичменте)».