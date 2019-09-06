В Луганске горит «минюст»: Пострадали люди (Фото)

Сегодня, 6 сентября, во временно неподконтрольном украинскому правительству Луганске в административном здании произошел пожар. Пострадали 2 человека. Об этом сообщает «МЧС ЛНР».

«В 15:02 на линию 101 г. Луганска от сотрудников министерства юстиции поступило сообщение о задымлении на 4-м этаже», – говорится в сообщении.

Отмечается, что по прибытию наблюдалось сильное задымление на нескольких этажах здания. Все сотрудники самостоятельно вышли на улицу. Два сотрудника получили легкую степень отравления продуктами горения.

В ходе проведения разведки выявлен очаг возгорания в одном из кабинетов 4-го этажа.

Пожар был ликвидирован в 15:43. Огонь уничтожил комнату на площади 12 кв. м. Причина возгорания устанавливается.