Дело MH17: Еще один член НВФ освобожден от наказания

Суд освободил от наказания члена «ДНР», который охранял обломки сбитого самолета Malaysia Airlines рейса МН17 и присудил ему 5 лет условно. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на судебные дела.

Согласно сообщению, осужденный – уроженец города Енакиево – был задержан в феврале в Торецке и имеет несколько судимостей за кражу, разбой и грабеж, за кражу и уничтожение чужого имущества и за изнасилование.

В июне 2014 года он решил присоединиться к незаконным вооруженным формированиям «ДНР».

Он с оружием осуществлял охрану различных блокпостов в районе Ждановки, в Енакиево, в селе Петропавловка Шахтерского района. После того, как был сбит рейс МН-17, его поставили охранять обломки.

После задержания ему инкриминировали ч. 2 ст. 260 УК (участие в непредусмотренных законом вооруженных формирований).

Подсудимый свою вину признал. Суд также учел инвалидность подсудимого (инвалидность 3 группы по зрению) и положительную характеристику с места работы.

Суд освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком и приговорил к 5 годам условно. В то же время, суд освободил осужденного от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года.

Сообщается, что указанный приговор вынесен в августе и до сих пор не обжалован.

При этом осужденный вынужден периодически сообщать в орган пробации о своем месте нахождения.

Напомним, 5 сентября суд освободил ключевого свидетеля по делу об авиакатастрофе Боинга МН17 над Донбассом – Владимира Цемаха. Он был освобожден судом из-под стражи под личное обязательство.

Ранее сообщалось, что в конце июня Служба безопасности Украины в результате спецоперации во временно неподконтрольном украинскому правительству Снежном (Донецкая обл.) задержала члена НВФ «ДНР» Цемаха. Его считают причастным к уничтожению рейса МН17.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.