Стало известно, сколько патрулей СММ ОБСЕ мониторят ситуацию вокруг ДФС

Наблюдатели проводят мониторинг в 5 точках возле Донецкой фильтровальной станции (ДФС). Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», об этом во время «Донбасс Медиа Форума» в Харькове рассказала руководительница Харьковской мониторинговой команды СММ ОБСЕ Ольга Скриповская, которая ранее работала по Донецкой области.

В частности, она напомнила, что Донецкая фильтровальная станция находится на территории между сторонами конфликта, и она была в эпицентре обстрелов, из-за чего часто останавливалась, и близлежащие города оставались без водоснабжения. «Поворотный момент в ситуации произошел в марте 2018 года, когда станция практически остановилась из-за того, что автобус с сотрудниками, который возвращался в город после смены, попал под обстрел. Один из сотрудников "Воды Донбасса" был ранен и оказался в критическом состоянии. После этого рабочие, которые не имели гарантий безопасности, отказывались работать. Если бы это произошло, частично без воды остались бы жители Донецка, а полностью без водоснабжения были бы Авдеевка, Ясиноватая и ряд других городов. В этих сложных условиях миссия взяла на себя ответственность и начала способствовать налаживанию диалога между сторонами. По обе стороны возле станции были выставлены пять патрулей, и тем самым мы помогли станции продолжить работу. Рабочие почувствовали себя более безопасно при нашем мониторинге. А простые граждане ощутили наш вклад в решение инфраструктурных проблем на востоке Украины», – пояснила Скриповская.

Ранее сообщалось, что боевые действия на Донбассе угрожают серьезной экологической катастрофой не только Украине, но и всей Европе.

Читайте также: