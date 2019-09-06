Бот Роман принял показания электросчетчиков от 2800 клиентов

«Донецкие энергетические услуги» первыми в Украине запустили голосового бота, который принимает показания счетчиков клиентов. С 30 августа по 2 сентября он зафиксировал данные от 2 800 потребителей. Это примерно, как помочь населению целого Урзуфа и в 9 раз больше, чем за это время может принять один оператор контакт-центра. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает пресс-служба «Донецких энергетических услуг».

«"Донецкие энергетические услуги" заботятся о времени клиентов, которые обращаются в контакт-центр. Именно поэтому запустили голосового бота. Теперь потребители могут быстро передать данные, не дожидаясь соединения с оператором. Роман справился с работой, поэтому и в дальнейшем будет принимать показания счетчиков от потребителей», – отметили в пресс-службе.

Чтобы сообщить показания счетчика, клиенту нужно позвонить по телефонам (067) 652 60 00 и (0629) 52 60 00, назвать свой лицевой счет и сообщить актуальные данные. Бот повторит показания, чтобы клиент их подтвердил. После этого данные будут автоматически внесены в базу.

«Мы максимально упростили процесс передачи показаний счетчиков для клиентов. "Донецкие энергетические услуги" принимают данные не только по номерам телефонов, но и в Личном кабинете и на Facebook», – добавил директор предприятия Александр Северин.