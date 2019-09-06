В Донецкой области установлено 12 видеокамер СММ ОБСЕ

В Донецкой области установлено 12 видеокамер СММ ОБСЕ

ДН

06.09.19 22:53dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

На сегодняшний день на территории Донецкой области, где работает Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ, установлено 12 видеокамер. Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», об этом во время «Донбасс Медиа Форума» в Харькове заявила руководительница Харьковской мониторинговой команды СММ ОБСЕ Ольга Скриповская, которая ранее работала по Донецкой области.

«Начинали мы вообще без техники. В нашем распоряжении были только наблюдатели и автомобили. Потом появилась первая камера, которую установили на шахте "Октябрьская". На сегодняшний день на территории, где работает донецкая команда, установлено 12 видеокамер, которые ведут наблюдение в режиме 24 часа в сутки. Беспилотные аппараты малого и среднего радиуса действия тоже появились не сразу, сначала были беспилотники дальнего радиуса действия», – рассказала Ольга Скриповская.

По ее словам, часто беспилотники миссии подвергаются обстрелам.

Скриповская отметила важность мониторинга именно с помощью беспилотников и соблюдение всех процедур, связанных с безопасностью. «Каждый раз перед запуском мы анализируем все аспекты безопасности. И если случился обстрел, то операция немедленно прекращается», – добавила сотрудница ОБСЕ.

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