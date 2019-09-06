«ЛНР» не дает согласия на начало работ по ремонту моста у Станицы Луганской

Несмотря на готовность украинской стороны к началу строительства на мостовом сооружении у Станицы Луганской, представители «ЛНР» не дают согласие на начало восстановительных работ. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.
Отмечается, что руководитель области Виталий Комарницкий ознакомился с ходом восстановительных работ вблизи КПВВ «Станица Луганская»
На данный момент уже демонтировано 12 поврежденных электростолбов. На их место установлены новые опоры, по которым уже проложено около 400 метров электрокабеля к разрушенной части моста.
Также сегодня пиротехническое подразделение ГСЧС продолжило проверку местности вблизи моста. Однако, из-за не предоставления пиротехникам гарантии безопасности со стороны «ЛНР», обследование было прекращено за 125 метров от взлома моста.
«Несмотря на готовность нашей стороны к началу строительства на мостовом сооружении, представители т. н. "ЛНР" не дают согласие начинать восстановительные работы», – говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, 5 сентября работы по восстановлению разрушенного участка моста у Станицы Луганской снова не начались – в очередной раз были заблокированы представителями НВФ «ЛНР».
Напомним, украинская сторона готова ремонтировать мост у Станицы Луганской круглосуточно, однако по данным СММ ОБСЕ, НВФ «ЛНР» не выполняли взятые на себя обязательств по демонтажу фортификационных сооружений на мосту у Станицы Луганской.
Также сообщалось, что по ремонту разрушенной части моста в Станице Луганской принято решение создать рабочую группу, которая будет обеспечивать соблюдение графика восстановительных работ. Кроме того, на КПВВ в Станице Луганской ежедневно находятся украинские специалисты в полной готовности к началу работ по восстановлению разрушенной части моста.
На днях украинская сторона закончила работы по полному демонтажу фортификационных сооружений у разрушенной части моста у Станицы Луганской.
2 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Станице Луганской начинается строительство разрушенного моста, расположенного вблизи КПВВ «Станица Луганская».
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