Без права внесения залога: В Мариуполе взяли под стражу работников автостанции, вымогавших деньги у перевозчиков

В Мариуполе (Донецкая обл.) прокуратура добилась ареста участников преступной группы, которые вымогали деньги у перевозчиков, без права внесения залога. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Так, сегодня, 6 сентября, Донецкий апелляционный суд удовлетворил апелляционные жалобы прокуратуры Донецкой области на постановления Октябрьского районного суда Мариуполя по применению меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере от 38 до 153 тыс грн пяти членам преступной группы, которые наладили «бизнес» по вымогательству денег у частных перевозчиков в Мариуполе.

Отмечается, что решение суда первой инстанции отменено и сейчас к подозреваемым применена мера пресечения в виде содержания под стражей без права на внесение залога.

В прокуратуре напомнили, что с апреля этого года четверо местных жителей в возрасте от 24 до 41 лет под руководством 31-летнего директора частного предприятия требовали и получали от перевозчиков деньги в размере 25% от ежедневной выручки. Таксистам, которые отказывались от уплаты ежедневной «дани», угрожали физической расправой и запрещали работать.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

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