ЦИК запросила из бюджета 467 млн гривен на возмещение партийной предвыборной агитации

Центральная избирательная комиссия утвердила объем расходов на возмещение партиям финансирования предвыборной агитации в сумме более 467 млн грн. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает пресс-служба ЦИК.

Эта сумма будет включена в бюджетный запрос к проекту госбюджета на 2020 год.

Кроме того, ЦИК утвердила объем расходов для включения в бюджетный запрос по бюджетной программе 6731020 «Проведение выборов народных депутатов Украины» в проекту Государственного бюджета Украины на 2020 год в сумме 95 млн 522 тыс. грн.

На проведение местных выборов ЦИК запросила в 2020 году 2 млрд 238 млн 76 тыс. грн. Отмечается, что утвержден также объем расходов для включения в бюджетный запрос по бюджетной программе «Функционирование Государственного реестра избирателей» в проект Государственного бюджета Украины на 2020 год в сумме 44 млн 265,1 тыс. грн.