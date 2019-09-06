Кабмин назначил 11 новых заместителей министров и уволил еще 7 замов

На заседании Кабинета министров Украины правительство назначило 11 новых заместителей своим министрам. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает пресс-служба правительства.
«Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Алексей Милованов получил трех заместителей: первого заместителя Павла Кухту, заместителя – Тараса Высоцкого и заместителя – торгового представителя Украины Тараса Качку», – говорится в обнародованном в пятницу вечером сообщении.
По одному заместителю получили:
- министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц – заместитель Александр Терещенко;
- министр финансов – заместитель Геннадий Плис;
- министр развития громад и территорий – заместитель Эдуард Кругляк.
«По два новых заместителя может быть у: министра образования и науки – Петр Коржевский и Егор Стадный; министра социальной политики – Олег Коваль и Сергей Нежинский. Первого заместителя должен был получить также вице-премьер-министр-министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Им стал Алексей Вискуб», – говорится в сообщении.
На заседании также согласовали решение об увольнении семи заместителей министров.
«Решение об увольнении согласовали относительно Ольги Крентовской, Натальи Федорович и Николая Шамбира из Министерства социальной политики, Вадима Трояна из МВД, Александра Терещенко из Министерства по делам ветеранов и Геннадия Плиса из секретариата Кабмина», – сообщает пресс-служба Кабмина.
На заседании рассмотрели также вопрос кадровых назначений в областях.
Так, министры приняли проекты решений президента Украины об увольнении (в связи с завершением полномочий предыдущего президента) Юлии Светличной с должности главы Харьковской областной государственной администрации.
И приняли соответствующий проект решения президента о ее повторном назначении главой Харьковской ОГА.
Члены Правительства также согласовали решение о назначении президентом трех заместителей главы Ивано-Франковской ОГА: Василия Ивасика, Светланы Онищук и Дмитрия Романюка.
Напомним, 29 августа Верховная Рада Украины по представлению премьер-министра Украины утвердила Кабинет министров.
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