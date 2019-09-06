В Северодонецке представили нового руководителя управления СБУ в Донецкой и Луганской областях

В Северодонецке представили нового руководителя управления СБУ Луганской и Донецкой областях. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

На должность начальника 3 управления (с дислокацией в городе Северодонецк) Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях назначен Виталий Винниченко.

Нового руководителя представили первый заместитель главы Луганской ОГА Юрий Погуляйко и руководитель ГУ СБУ полковник Владимир Петриченко.