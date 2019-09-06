В ЦПАУ Мариуполя за три года обработали более 772 тыс. обращений

В Мариуполе (Донецкая обл.) в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ) за три года работы обработали более 772 тыс. обращений. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

«В 2016 году в Мариуполе был открыт Центр предоставления административных услуг. За три года деятельности сотрудниками ЦПАУ было обработано 772 тысячи 125 обращений. На сегодняшний день здесь предоставляется 288 услуг», – говорится в сообщении.

Так, если в 2016 году в центре обслужили около 74 тыс. человек, то с января до августа текущего года обратилось уже более 222 тыс. В среднем за один день обслуживается 1 322 заявителя.

На сегодня перечень услуг по сравнению с 2016 годом увеличился почти в 2 раза. Если в год открытия в Центре предоставлялось 148 услуг, то сейчас 288. Наиболее востребованными являются услуги по регистрации места жительства. Они составляют в среднем 65% от всего количества обращений. На втором месте – услуги по оформлению паспортов (примерно 14%).

В общей сложности, за три года в ЦПАУ было выдано 415 тысяч 281 пакет документов. ​

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