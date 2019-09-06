В Славянске и Лимане на патрулирование выйдет больше правоохранителей (Фото)

В Славянске и Лимане (Донецкая обл) сегодня вечером, 6 сентября, на центральных площадях состоялись инструктажи полицейских, которые заступают на охрану общественного порядка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Донецкой области.

Массовые мероприятия, посвященные Дню города, пройдут завтра в разных частях Славянска с 8 утра до 22 вечера. В месте проведения каждого из них будут дежурить полицейские и военнослужащие.

Славянские правоохранители отдельно были ориентированы на несение службы во время массовых мероприятий.

Для единой системы безопасности на выходных будут выходить увеличенные патрули полиции и Нацгвардии Украины, наряды на вокзалах, блокпостах и ​​автодорогах.

Каждый из них ориентирован на выявление лиц, которые своими действиями могут представлять опасность для окружающих, выявление подозрительных предметов и оперативное реагирование на изменения оперативной обстановки. Особое внимание будет уделяться местам отдыха граждан.