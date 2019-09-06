Будет ли Рубежное с теплом: Город полностью отказался от централизованного отопления (Видео)

Восьмидесятитысячный город Рубежное (Луганская обл.) полностью отказался от централизованного отопления прошлой зимой. Но для многих домов переход на индивидуальное отопление оказался неудачным. Поэтому жители со страхом ждут морозов.

Дом местного жителя Ивана уже отключили от центрального отопления. Из окна его квартиры видно старую городскую котельную. И трубы коммунальщики уже убрали.

«Полдома разбежится, как похолодает. Кто в деревню, кто к родителям. В девяностые годы уже такое было», – рассказал Иван.

В многоэтажке газа нет, только электричество. Установить конвектор здесь согласились единицы. Потому что нет смысла. Жители говорят, что и без этого постоянно отключается свет. «В прошлом году депутаты обещали кабель поменять на дом, но время прошло, и никто ничего», – делится Иван.

Газовые сети – старые. А тут еще и дополнительная нагрузка – отопление. Пенсионеры говорят, что теперь отапливать дом – дорого. Вынуждены мерзнуть в одной комнате.

Жительнице Рубежного Александре дочь оплатила котел за 32 тыс. грн. Но пенсионерка не может платить за обогрев всей квартиры. По ее словам, ели бы был выбор, то оставили бы центральное отопление.

«У меня когда было центральное отопление, было тепло», – говорит Александра.

Как рассказали в горсовете, другого выхода для Рубежного не было, потому что люди сами разбалансировали котельную.

«Процент тех, кто отключился, перевалил за 56%. Предприятие больше не могло физически предоставлять эту услугу, были огромные потери тепловой энергии на простое», – прокомментировал начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Рубежанского горсовета Денис Жердев.

Только по официальным данным 6,5 тыс. абонентов в городе даже не пытались поставить индивидуальное отопление. Для некоторых это дорого. Потому что вовремя не успели перенести счетчики в подъезды. А только при этих условиях, говорят энергетики, можно перейти на тариф с ночной скидкой. Также проблемы у тех, кто купил или получил имущество по наследству.

«У меня просто документов на квартиру нету и квартира стоит без отопления», – сказала горожанка Наталья.

Без обогрева также подъезды и подвалы. Поэтому в квартирах на первых этажах будет холоднее. Чиновники признаются, что не знают – хороший ли вариант выбрали.

«Сказать, что он в целом успешный или отрицательный, я сейчас не могу», – отметил Денис Жердев.

Источник: ТК «Донбасс»