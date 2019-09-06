НАБУ признала прозрачность формулы «Роттердам+»

Формула «Роттердам+» – прозрачный и адекватный метод определения цены на уголь. Об этом заявили эксперты Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Антикоррупционеры признали – нет претензий к методике, по которой рассчитывали стоимость угля. Впрочем, расследование по делу против формулы не прекращают.

В 2015 году для подконтрольной Украины территории были характерны веерные отключения электроэнергии. Все из-за нехватки угля на теплоэлектростанциях. Шахты, добывающие необходимый для ТЭС антрацит, остались за линией разграничения.

За шаг до остановки всей энергосистемы Украины правительство принимает решение: в тариф на электроэнергию для промышленников закладывают объективную стоимость угля. Для ориентира берут европейскую модель расчета цены топлива. Таковая, в частности, действует в порту Роттердама.

«Был определен индекс API2. Это дало возможность компаниям, которые привозят уголь, получить в тарифе средства, которые они использовали на закупку этого импортного угля», – поясняет эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук.

Формула, которая не только спасла энергосистему Украины, но и помогла госшахтам хоть немного вылезти из долговой ямы, – стала предметом расследований. Детективы НАБУ два года собирали доказательства якобы злоупотреблений при введении формулы «Роттердам +». Но до сих пор доказать этого не смогли.

И вот – сенсационный поворот в экспертизе детективов. На запрос комитета Международной торговой палаты в НАБУ ответили, что методика расчета «Роттердам +» – обоснованная.

Досудебным расследованием не установлено признаков необоснованности применения такого инструмента, как индикативная цена, а также избрание в качестве индикатива показателя мировой цены на энергетический уголь на уровне API2.

Теперь у детективов остались вопросы только к тому самому «плюс» – к доставке угля из Роттердама. Впрочем, эксперты и сейчас уверяют: эта часть формулы также абсолютно понятна. «Никто в Роттердам уголь не возил и оттуда не вывозил», – констатирует экс-председатель Луганской обладминистрации Геннадий Москаль.

Уголь в Украину в буквальном смысле едет действительно не из Роттердама. И формула этого совсем не предусматривает. Например, в прошлом году уголь поставляли из США и ЮАР. А в формуле заложена стоимость его путешествия из Роттердамского хаба. Такова универсальная международная практика расчетов за топливо.

Эксперты уверены: эти аргументы, столь очевидные для специалистов, следствие должно понять. Тогда все вопросы к формуле «Роттердам+» будут наконец сняты совсем.

Источник: ТК «Украина»

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