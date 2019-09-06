Сдерживание российской агрессии является ключевой задачей союзников по НАТО

Сдерживание России в условиях продолжающейся агрессии в Украине является ключевой задачей по развитию оборонных возможностей для Соединенных Штатов и европейских союзников. Об этом заявила сегодня, 6 сентября, во время телефонной пресс-конференции чиновник Департамента обороны США накануне визита в Париж завтра, 7 сентября, секретаря по вопросам обороны Соединенных Штатов Марка Эспера, сообщает «Укринформ» .

« Конечно, продолжающаяся агрессия в Украине продолжает быть ключевым аспектом наших дискуссий. И мы будем продолжать обсуждать на двусторонних уровнях, а также на уровне Альянса, как мы можем мотивировать Россию к лучшему поведению», – заявила представитель правительства США.

Она отметила, что активность России в регионе является приоритетом для Департамента обороны США, которые заинтересованы в усилении оборонительных возможностей союзников, в частности, по сдерживанию дальнейшего российской агрессии.