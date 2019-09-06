В Мариуполе появится Центр поддержки малого и среднего бизнеса

В Мариуполе (Донецкая обл.) создадут Центр поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ). Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

По словам директора департамента по вопросам экономики Мариупольского городского совета Евгения Бодягина, задачей «Мариупольского городского центра поддержки и развития МСБ» станет сопровождение и консультирование предпринимателей.

Так, на базе учреждения будут проводить обучение и тренинги касательно эффективных стратегий ведения бизнеса в современных рыночных условиях. Также центр станет опорой для привлечения инвестиций в сектор малого и среднего бизнеса.

Отмечается, что открытие центра поддержки МСБ позволит упростить доступ предпринимателей к необходимой административной информации. Учреждение будет оказывать консультационную и финансовую поддержку новым предпринимателям. Как результат, ожидается повышение осведомленности о возможности ведения предпринимательской деятельности в городе.

«При наличии комплексной программы и данного центра мы получаем реальный потенциал для развития среднего и малого бизнеса в Мариуполе. Честный и прозрачный бизнес – для нас в приоритете», – подчеркнул городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

Стоить отметить, что Центр станет механизмом взаимодействия местной власти, представителей бизнеса и общественных организаций. При этом учреждению гарантируется автономность в принятии решений.