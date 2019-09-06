Зеленский изменил состав СНБО Украины

Зеленский изменил состав СНБО Украины

06.09.19 21:37dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В составе Совета Национальной безопасности (СНБО) Украины произошли изменения. Соответствующий указ сегодня, 6 сентября, подписал глава государства Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины введены:

  • Гончарук Алексей Валерьевич – премьер-министр Украины;
  • Загороднюк Андрей Павлович – министра обороны Украины;
  • Разумков Дмитрий Александрович – председателя Верховной Рады Украины (по согласию).

Также утверждены в персональном составе СНБО Украины:

  • Баканов Ивана Геннадьевича – председателя Службы безопасности Украины;
  • Пристайко Вадим Владимирович – министр иностранных дел Украины;
  • Рябошапка Руслан Георгиевич Генеральный прокурор.

Выведены из состава СНБО Украины Ваилий Грицак, Владимир Гройсман, Павел Климкин, Юрий Луценко, Андрей Парубий, Павел Петренка, Степан Полторак.

Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования.

Президент Украины В.Зеленского

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