Зеленский изменил состав СНБО Украины

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В составе Совета Национальной безопасности (СНБО) Украины произошли изменения. Соответствующий указ сегодня, 6 сентября, подписал глава государства Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины введены:

Гончарук Алексей Валерьевич – п ремьер-министр Украины;

ремьер-министр Украины; Загороднюк Андрей Павлович – м инистра обороны Украины;

инистра обороны Украины; Разумков Дмитрий Александрович – п редседателя Верховной Рады Украины (по согласию).

Также утверждены в персональном составе СНБО Украины:

Баканов Ивана Геннадьевича – п редседателя Службы безопасности Украины;

редседателя Службы безопасности Украины; Пристайко Вадим Владимирович – м инистр иностранных дел Украины;

инистр иностранных дел Украины; Рябошапка Руслан Георгиевич – Генеральный прокурор.

Выведены из состава СНБО Украины Ваилий Грицак, Владимир Гройсман, Павел Климкин, Юрий Луценко, Андрей Парубий, Павел Петренка, Степан Полторак.

Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования.

Президент Украины В.Зеленского