Зеленский изменил состав СНБО Украины

В составе Совета Национальной безопасности (СНБО) Украины произошли изменения. Соответствующий указ сегодня, 6 сентября, подписал глава государства Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба Офиса президента.
Так, в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины введены:
- Гончарук Алексей Валерьевич – премьер-министр Украины;
- Загороднюк Андрей Павлович – министра обороны Украины;
- Разумков Дмитрий Александрович – председателя Верховной Рады Украины (по согласию).
Также утверждены в персональном составе СНБО Украины:
- Баканов Ивана Геннадьевича – председателя Службы безопасности Украины;
- Пристайко Вадим Владимирович – министр иностранных дел Украины;
- Рябошапка Руслан Георгиевич – Генеральный прокурор.
Выведены из состава СНБО Украины Ваилий Грицак, Владимир Гройсман, Павел Климкин, Юрий Луценко, Андрей Парубий, Павел Петренка, Степан Полторак.
Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования.
Президент Украины В.Зеленского
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