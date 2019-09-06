Как будут назначать субсидии в Украине с октября: Разъяснение юристов

В Украине правительство усовершенствовало механизм предоставления жилищных субсидий населению в денежной форме, который был введен в марте этого года. С 1 октября изменены условия назначения и порядок предоставления гражданам таких субсидий, передает «ЛІГА. Закон».

Так, принято решение передать функцию выплаты жилищной субсидии получателям с центрального уровня на местный. Таким образом, получатели субсидии самостоятельно будут выбирать, куда им будут перечисляться средства государственной помощи. Такой же принцип выплаты предусматривается применить и к порядку предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг в наличной форме.

Если для отопления жилищного помещения (дома) одновременно используется тепловая энергия и/или природный газ, и/или электрическая энергия, социальные нормативы для отопления (теплоснабжения) дома при расчете жилищной субсидии применяются только на одну коммунальную услугу.

Также, комиссия имеет право назначить жилищную субсидию на общую площадь жилья с учетом сверхурочной площади, которая не может превышать более чем на 30% социальную норму жилья, рассчитанную для домохозяйства.

Жилищную субсидию не назначат (в том числе на следующий период), если:

отапливаемая площадь жилищного помещения превышает 120 кв. м для квартир в многоквартирном дома, 200 кв. м для индивидуальных домов (кроме жилищных помещений детских домов семейного типа, приемных семей, многодетных семей, семей, в которых на начало месяца, с которого назначается субсидия, проживают 3 и больше детей, с учетом тех, над которыми установлена опека или попечительство);

кто-либо из состава домохозяйства или член семьи лица из его состава имеет в собственности транспортное средство, подлежащее госрегистрации и с даты выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме мопеда). Это не касается транспортных средств, полученных безоплатно или приобретенных на льготных условиях через структурные подразделения по вопросам соцзащиты населения;

в составе домохозяйства или семьи члена домохозяйства есть лица, достигшие 18-летнего возраста по состоянию на начало периода, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии, и при этом у них вообще отсутствуют доходы, которые учитываются при назначении жилищной субсидии;

кто-либо из состава домохозяйства или член семьи из его состава в течение 12 месяцев перед обращением за назначением жилищной субсидии приобрел или другим законным способом получил право собственности на земельный участок, квартиру (дом), транспортное средство, строительные материалы, другие товары долгосрочного потребления или оплатил (единовременно) любые услуги (кроме медицинских, образовательных и жилищно-коммунальных услуг) согласно социальной норме жилья на сумму, которая на дату оплаты превышает 50 тыс. грн;

структурное подразделение по вопросам соцзащиты населения получило информацию о наличии просроченной свыше месяца (на дату предоставления такой информации) задолженности по оплате ЖК услуг, расходов на управление многоквартирным домом, общая сумма которой превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (НМДГ) на день обращения за назначением жилищной субсидии;

гражданин не вернул излишне перечисленную (выплаченную) сумму жилищной субсидии за предыдущие периоды или не платит суммы к возврату;

в составе домохозяйства или семьи члена домохозяйства есть лица, которые по данным Единого реестра должников имеют задолженность по исполнительным производствам о взыскании алиментов свыше 3 месяцев (кроме лиц, которые алко- или наркозависимые, что подтверждается справкой от врача, лиц, к которым применяются меры обеспечения уголовного производства в виде отстранения от работы (должности), лиц, к которым применяются меры пресечения в виде домашнего ареста или содержания под стражей).

Субсидию не назначат одновременно по зарегистрированному месту жительства лица и по месту его фактического проживания.

Во время назначения субсидии учтут следующие доходы: зарплату после уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ); пенсию; стипендию; соцвыплаты, которые назначаются структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения; пособие по безработице, другие страховые выплаты, которые назначаются фондами социального страхования; денежные переводы, полученные из-за границы; прочие доходы.

Для назначения субсидии гражданин подает структурному подразделению по вопросам соцзащиты населения по зарегистрированному месту жительства (арендаторы, переселенцы – по фактическому месту жительства):

заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии в денежной форме по форме, установленной Минсоцполитики;

декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии, по форме, установленной Минсоцполитики;

справки о доходах – в случае указания в декларации доходов, информации о которых нет в Государственной налоговой службе (ГНС), Пенсионном фонде Украины (ПФУ), фондах соцстраха и которая не может быть получена по запросу структурного подразделения по вопросам социальной защиты населения. В случае невозможности подтвердить такие доходы справкой к декларации прилагается письменное объяснение с указанием их размера;

копию договора о реструктуризации задолженности по оплате ЖК услуг (в случае наличия);

договор найма (аренды) жилья (в случае наличия).

Также, «Ощадбанк» ведет в соответствующих автоматизированных системах учета банка персонифицированный учет получателей жилищной субсидии и средств, поступающих на счет для выплаты жилищных субсидий. Он переведет средства на счета управляющих многоквартирного дома, объединений и исполнителей коммунальных услуг на основании договоров, которые заключаются между «Ощадбанком» и управляющими, объединениями, исполнителями коммунальных услуг.