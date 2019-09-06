К работе с детьми с особенными потребностями допущены только треть желающих психологов

99 специалистов инклюзивного-ресурсных центров (ИРЦ) получили сертификаты международного образца на право пользования методиками для оценки развития ребенка с особыми образовательными потребностями. Всего в экзамене приняли участие 276 психологов из всех областей Украины, сообщает сегодня, 6 сентября, пресс-служба Министерства образования.

Это уже вторая волна тестирования – в начале года его прошло 869 психологов ИРЦ, из которых к работе были допущены только 48%. Участники второй волны – это психологи, не прошедшие тестирование прежде, но решили попробовать свои силы еще раз после дополнительной подготовки. «Работа инклюзивного-ресурсных центров должна соответствовать мировым стандартам психодиагностики и индивидуальным запросам каждой семьи. Для нас важно создать единые современные подходы к комплексной оценке детей с особыми образовательными потребностями. Специалист, который будет работать с ребенком, должен быть хорошо подготовлен, ведь от этого зависит, насколько эффективной будет дальнейшая помощь – отметила министр образования и науки Анна Новосад.

Теперь более 500 специалистов ИРЦ могут осуществлять профессиональную диагностику детей с ОПП – они уже имеют соответствующие сертификаты и будут внесены в мировой реестр психологов.

В сообщении отмечается, что в прошлом году было приобретено и распределено в областные центры 500 комплектов соответствующих методик. Всего для этих целей государство выделило 70 млн грн. Так, каждый ИРЦ получил WISC-IV (шкала интеллекта Векслера для детей), Leiter-3 (международная шкала производительности), Conners-3 (шкала оценивания расстройства дефицита внимания и гиперактивности), PEP-3 (индивидуализированное психообразовательное оценивание детей с расстройствами аутистического спектра ) и CASD (опросник расстройства аутистического спектра). В этом году планируют закупить дополнительно еще 199 комплектов этих методик.