Участники АТО и ООС получили в собственность более 5 тыс. га земли на Херсонщине

На Херсонщине участникам боевых действий на Донбассе было передано в собственность более 5 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

«На сегодня в Херсонской области участники боевых действий завершили процедуру оформления и получили в собственность 3 123 земельных участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 5 038,92 га», – говорится в сообщении.

Так, для ведения индивидуального садоводства военным передано 269 участков общей площадью 25,62 га, еще 2 854 участка общей площадью 5 013,3 га предоставлены для ведения личного крестьянского хозяйства.

Наибольшее количество участков военные получили в Каховском, Олешковском и Голопристанском районах Херсонской области.

В целом, в Главное управление Госгеокадастра в Херсонской области участники боевых действий подали ходатайство на получение в собственность 6 592 земельных участков.