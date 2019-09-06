На сколько в Украине подорожал хлеб

Хлебная продукция в Украине с января по июнь 2019 года подорожала на 9% – с 70,2 грн до 76,6 грн. Об этом сообщил гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.
Он отметил, что в корзину вошло по килограмму пшеничного хлеба из муки высшего и первого сортов, а также килограмм ржаного хлеба и полкилограмма батона.
«Рост стоимости хлеба почти в три раза опережает потребительскую инфляцию, которая составила за первое полугодие лишь 3,6%. Низкий курс национальной валюты также притормаживает инфляцию в стране, которая может составлять в этом году заложенные в бюджет 7,4%», – подчеркнул эксперт.
Дорошенко добавил, что самые дешевые сорта дорожают быстрее, чем дорогие.
«И понятие социального хлеба, который в Украине дороже, чем в Польше или Литве, фактически звучит как насмешка», – уточнил эксперт.
В частности, каждый из видов хлеба подорожал так:
- пшеничный хлеб из муки высшего сорта (1 кг): в декабре 2018 года – 21,8 грн, а в июне 2019 года – 24,1 грн (+11%);
- ржаной хлеб (1 кг): 18,3 грн и 20 грн соответственно (+9%);
- пшеничный хлеб из муки первого сорта (1 кг): 17,5 грн и 19 грн соответственно (+9%);
- батон (0,5 кг): 12,6 грн и 13,5 грн соответственно (+7%).
Комментарии