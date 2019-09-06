Ограничения свободы передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ: Где происходят чаще всего в Донецкой области

Больше всего ограничений свободы передвижения патрулей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине происходит на контролируемой незаконными вооруженными формированиями (НВФ) территории на юге Донецкой области. Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», об этом во время «Донбасс Медиа Форума» в Харькове рассказала руководительница Харьковской мониторинговой команды СММ ОБСЕ Ольга Скриповская, которая ранее работала по Донецкой области.

«Сегодня у нас увеличилось количество локаций, в большей степени на неподконтрольной Украине территории, куда наши наблюдатели попасть не могут. С одной стороны, у нас стало больше сотрудников, больше технических возможностей, передовых патрульных баз на всей линии соприкосновения, работать стало легче, но появилось больше мест, куда мы не имеем доступа», – рассказала Ольга Скриповская.

Представительница ОБСЕ привела примеры. «Например, на юге, на территории, которую контролируют вооруженные формирования, начиная от Комсомольского (после переименования – Кальмиусское) и южнее. Нам не объясняют причины, у нас просто нет доступа. Иногда вооруженные формирования ссылаются на какие-то операции. Мы сообщаем об этом в наших отчетах», – пояснила руководитель мониторинговой команды.

При этом Ольга Скриповская отметила, что с украинской стороны активных ограничений свободы передвижения для патрулей СММ ОБСЕ практически нет.

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