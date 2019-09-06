На Донбассе НВФ обстреливали районы Павлополя, Водяного, Лебединского

На Донбассе в течение текущих суток незаконные вооруженные формирования (НВФ) 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

По информации пресс-центра, НВФ также применяли ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Все обстрелы были сосредоточены в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» на Донетчине: