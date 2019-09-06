В конгрессе США призвали разморозить средства на военную помощь Украине

Председатель и старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел (от штата Нью-Йорк) и Майкл Маккол (от штата Техас) призвали американскую администрацию немедленно разморозить средства на военную помощь Украине. Соответствующее письмо законодатели направили руководству административно-бюджетного управления Белого дома, сообщает «Сегодня.ua» .

« Эти средства, выделенные конгрессом, имеют принципиальное значение для продвижения интересов национальной безопасности США. Мы призываем вас сделать их доступными для направления на одобренные Конгрессом нужды незамедлительно», – говорится в письме, опубликованном на сайте комитета по иностранным делам.

Законодатели также обеспокоены, что в противном случае средства не будут распределены до 30 сентября – даты окончания 2019 финансового года, после чего срок действия разрешения на их использования истечет.

На этой неделе с призывом не отказываться от военной помощи Украине к Белому дому обращались американские сенаторы.

На прошлой неделе газета Politico сообщала, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет 250 млн долларов. Как отмечала газета, президент хочет убедиться, что эти деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. На время ревизии данные средства замораживаются. Позднее издание информировало, что Пентагон по итогам проведенного обзора пакета военной помощи Украине выступил за его сохранение.