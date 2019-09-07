Сводка из зоны ООС за 5 сентября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Потерь в результате обстрелов не было. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 10 обстрелов позиций объединенных сил:

дважды вблизи Павлополя – из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

трижды в районе Водяного – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Лебединского – из артиллерийских систем калибра 122 мм, миномета калибра 120 мм;

неподалеку от Гранитного – из артиллерийских систем калибра 122 мм;

вблизи Красногоровки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

дважды неподалеку Новотроицкого –из автоматического гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 1 обстрел позиций объединенных сил:

вблизи Орехово – из гранатометов различных систем.

С начала текущих суток НВФ 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 1 обстрел позиций объединенных сил:

вблизи Лебединского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 1 обстрел позиций объединенных сил:

в районе Новгородского – из миномета калибра 82 мм.

В «ДНР» заявили об обстрелах своих позиций у Первомайского, Качкарского, Пикуз (до переименования Коминтерново), Григоровки, Казацкого, Спартака, Саханки и Ясиноватой. Применялись минометы калибром 120 мм и 82 мм, артиллерия калибром 152 мм, АГС, противотанковая управляемая ракета (ПТУР), стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.

В результате обстрела Казацкого поврежены школа и детский сад::

школа – 17 оконных блоков;

детский сад – все окна.

В результате обстрела Качкарского (хутор Роза) ранения получили две мирные жительницы:

1957 г.р. – термические ожоги верхних конечностей 2-й и 3-й степени;

1943 г.р. – контузия.

В поселке полностью уничтожены дома по адресам:

ул. Центральная, 1;

ул. Центральная, 4;

ул. Центральная, 6;

ул. Центральная, 7.

Кроме того, повреждена ЛЭП по адресу ул. Центральная, 6.

В «ЛНР» сообщили о двух случаях нарушения режима прекращения огня. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Калиново-Борщеватое и Золотое 5. Огонь велся из АГС-17 и миномета калибра 82 мм.