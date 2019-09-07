Разведение сил и средств у Золотого: Камера ОБСЕ фиксирует пролетающие снаряды

В районе разведения сил и средств у Золотого (Луганская обл.) камера видеонаблюдения ОБСЕ фиксирует боевую активность. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Так, вечером 4 и в ночь на 5 сентября камера СММ в Золотом зафиксировала 5 пролетевших снарядов и 1 вспышку дульного пламени ориентировочно в 2–4 км к юго-востоку (по оценке, в пределах участка разведения). Камера также зафиксировала 5 снарядов, которые пролетели примерно в 2–4 км к востоко-северо-востоку и востоку (по оценке, вне участка разведения, но в пределах 5 км от него), и еще 1 снаряд, выпущенный вверх, на расстоянии около 2–4 км к востоко-юго-востоку (определить, произошло ли это на участке разведения или за его пределами, не представлялось возможным).

5 сентября на участке разведения в районе Золотого беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ малого радиуса действия обнаружил новую траншею протяженностью около 35 м, пролегающую на юго-запад в направлении железнодорожного переезда, на расстоянии ориентировочно 900 м к югу от северного края участка разведения и примерно в 2 км к западу от его восточного края. По оценке СММ, она принадлежит Вооруженным силам Украины (не зафиксирована на изображениях от 22 августа 2019 года).

Ведя наблюдения возле участка разведения в районе н. п. Петровское (неподконтрольный

правительству, 41 км к югу от Донецка), наблюдатели отметили там спокойную обстановку.

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