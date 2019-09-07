Возле моста в Станице Луганской сняли все украинские флаги (Фото)

На мосту в Станице Луганской сняли украинские флаги, чтобы не провоцировать представителей «ЛНР». Об этом на своей странице в Facebook написал бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

«Прислали фото КПВВ в Станице Луганской. Ну, там, где президент "начал строить мост", а боевики его (точнее – строителей) послали подальше. Со стороны, контролируемой центральной властью, приказали убрать государственные флаги, дабы "не раздражать представителей ОРЛО"»,– написал он.

В то же время, Тука уточнил, что на противоположном берегу – «праздник "молодой республики"».

При этом в комментарии пользователь Елена написала, что приказа убирать флаги не было: «на самом деле рукожопые РЭСовцы-полусепары снесли столбы вместе с флагами».

При этом на видео, которое опубликовали члены «ЛНР», видно, как флаги снимают работники РЭС.

Как сообщалось ранее, «ЛНР» не дает согласия на начало работ по ремонту моста у Станицы Луганской. Украинской стороной на данный момент уже демонтировано 12 поврежденных электростолбов. На их место установлены новые опоры, по которым уже проложено около 400 метров электрокабеля к разрушенной части моста.

Напомним, украинская сторона готова ремонтировать мост у Станицы Луганской круглосуточно, однако по данным СММ ОБСЕ, НВФ «ЛНР» не выполняли взятые на себя обязательств по демонтажу фортификационных сооружений на мосту у Станицы Луганской.

Также сообщалось, что по ремонту разрушенной части моста в Станице Луганской принято решение создать рабочую группу, которая будет обеспечивать соблюдение графика восстановительных работ. Кроме того, на КПВВ в Станице Луганской ежедневно находятся украинские специалисты в полной готовности к началу работ по восстановлению разрушенной части моста.

На днях украинская сторона закончила работы по полному демонтажу фортификационных сооружений у разрушенной части моста у Станицы Луганской.

2 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Станице Луганской начинается строительство разрушенного моста, расположенного вблизи КПВВ «Станица Луганская».

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