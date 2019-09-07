Возле моста в Станице Луганской сняли все украинские флаги (Фото)

На мосту в Станице Луганской сняли украинские флаги, чтобы не провоцировать представителей «ЛНР». Об этом на своей странице в Facebook написал бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.
«Прислали фото КПВВ в Станице Луганской. Ну, там, где президент "начал строить мост", а боевики его (точнее – строителей) послали подальше. Со стороны, контролируемой центральной властью, приказали убрать государственные флаги, дабы "не раздражать представителей ОРЛО"»,– написал он.
В то же время, Тука уточнил, что на противоположном берегу – «праздник "молодой республики"».
При этом в комментарии пользователь Елена написала, что приказа убирать флаги не было: «на самом деле рукожопые РЭСовцы-полусепары снесли столбы вместе с флагами».
При этом на видео, которое опубликовали члены «ЛНР», видно, как флаги снимают работники РЭС.
Как сообщалось ранее, «ЛНР» не дает согласия на начало работ по ремонту моста у Станицы Луганской. Украинской стороной на данный момент уже демонтировано 12 поврежденных электростолбов. На их место установлены новые опоры, по которым уже проложено около 400 метров электрокабеля к разрушенной части моста.
Напомним, украинская сторона готова ремонтировать мост у Станицы Луганской круглосуточно, однако по данным СММ ОБСЕ, НВФ «ЛНР» не выполняли взятые на себя обязательств по демонтажу фортификационных сооружений на мосту у Станицы Луганской.
Также сообщалось, что по ремонту разрушенной части моста в Станице Луганской принято решение создать рабочую группу, которая будет обеспечивать соблюдение графика восстановительных работ. Кроме того, на КПВВ в Станице Луганской ежедневно находятся украинские специалисты в полной готовности к началу работ по восстановлению разрушенной части моста.
На днях украинская сторона закончила работы по полному демонтажу фортификационных сооружений у разрушенной части моста у Станицы Луганской.
2 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Станице Луганской начинается строительство разрушенного моста, расположенного вблизи КПВВ «Станица Луганская».
Читайте также:
- НВФ «ЛНР» снова заблокировали работы по ремонту моста у Станицы Луганской, – украинская сторона СЦКК
- Со стороны «ЛНР» у разрушенной части моста разместили будку с надписью «СЦКК», – ЛугОВГА (Фото)
- Нет гарантий безопасности от «ЛНР»: Украинская сторона не смогла провести работы под мостом у Станицы Луганской
- Закончен полный демонтаж фортификационных сооружений у моста в Станице Луганской, – ЛугОВГА (Фото)
- Вблизи КПВВ «Станица Луганская» начинают строительство моста
- Разминирование моста в Станице Луганской: Обезврежено более 700 боеприпасов
Комментарии