Ситуация в пунктах пропуска утром 7 сентября: Проезда ожидали 250 авто

Сегодня, 7 сентября, все КПВВ на линии разграничения работают в штатном режиме, пропускные операции осуществляются с 07:00 до 18:30. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 6 сентября через КПВВ последовало 42,7 тысячи человек и 5,2 тысячи транспортных средств:

«Майорское» – 10015 человек и 1205 транспортных средств;

«Марьинка» – 9180 человек и 1490 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 9000 человек и 1660 транспортных средств;

«Гнутово» – 3860 человек и 865 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 10600 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» – 30/50;

«Марьинка» – 0/60;

«Новотроицкое» – 25/60;

«Гнутово» – 10/15.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Вадим: «8:27. На Горловку первый украинский – 30 авто. На 7:46. Пропускают средне».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Николай: «4:52. Каргил, общая в конце спуска с моста и прибывает»;

Сергей: «8:33. На Курахово в сторону Донецка около 50-60 машин»;

Елена: «9:24. Каргил в Украину, основная на мосту, льгота примерно 70 машин».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Геннадий: «7:50. Новотроицкое в Донецк на знаке 50»;

Сергей: «9:24. На Новотроицком в сторону Донецка 5 машин».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Анита: «9:16. На Гнутово очередь за магазином».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.