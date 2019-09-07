Ситуация в пунктах пропуска утром 7 сентября: Проезда ожидали 250 авто

Сегодня, 7 сентября, все КПВВ на линии разграничения работают в штатном режиме, пропускные операции осуществляются с 07:00 до 18:30. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 6 сентября через КПВВ последовало 42,7 тысячи человек и 5,2 тысячи транспортных средств:
- «Майорское» – 10015 человек и 1205 транспортных средств;
- «Марьинка» – 9180 человек и 1490 транспортных средств;
- «Новотроицкое» – 9000 человек и 1660 транспортных средств;
- «Гнутово» – 3860 человек и 865 транспортных средств;
- «Станица Луганская» – 10600 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
- «Майорское» – 30/50;
- «Марьинка» – 0/60;
- «Новотроицкое» – 25/60;
- «Гнутово» – 10/15.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
- Вадим: «8:27. На Горловку первый украинский – 30 авто. На 7:46. Пропускают средне».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
- Николай: «4:52. Каргил, общая в конце спуска с моста и прибывает»;
- Сергей: «8:33. На Курахово в сторону Донецка около 50-60 машин»;
- Елена: «9:24. Каргил в Украину, основная на мосту, льгота примерно 70 машин».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
- Геннадий: «7:50. Новотроицкое в Донецк на знаке 50»;
- Сергей: «9:24. На Новотроицком в сторону Донецка 5 машин».
КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):
- Анита: «9:16. На Гнутово очередь за магазином».
О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.
Комментарии