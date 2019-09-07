Декорации для фильма о пост-апокалипсисе: Как сейчас выглядит шахта «Бутовка» (Фото)

Украинские бойцы больше не держат оборону на шахте «Бутовка». За время боев противник уничтожил практически все здания и даже подвалы. Украинские защитники вынуждены были закопаться в землю, при этом продвинуться немного вперед, ближе к Донецку, говорится в выпуске ТСН.

Сейчас шахта «Бутовка» полностью разбита и разбомбленная. Здесь хоть сейчас снимай фильм о пост-апокалипсисе.

Несколько лет подряд противгик пытался выбить украинских защитников с «Бутовки», чтобы отодвинуть линию фронта от аэропорта и самого Донецка. Но ему удалось лишь уничтожить все здания. Плотность огня была такой, что даже одинокие столбы вражеские снаряды рубили пополам.

Еще до 2018 года она была местом едва ли не самых ожесточенных боев. За это время противник уничтожил практически все здания и даже подвалы. Украинские защитники вынуждены были закопаться в землю, при этом продвинуться немного вперед, ближе к Донецку.

Теперь бойцы обустраивают новые и удобные позиции расположены ближе к противнику. Военный с позывным «Банкир» говорит, продвигаются так, чтобы обзор был хороший. «Там, вы видели, бетон и лес – фактически ничего не видно. Всегда говорили, что под бетонными укрытиями надежнее, лучше, а вы как кроты зарылись в землю – пехота любит землю», – добавляет он.