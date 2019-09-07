Процесс пошел: Адвокат подтвердил начало обмена удерживаемыми между Украиной и РФ

Адвокат политзаключенных Николай Полозов подтвердил начало обмена заключенными между Украиной и Россией. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«Команда защиты военнопленных украинских моряков не комментировала непроверенные слухи и предположения относительно их освобождения. Теперь можно сказать, что процесс пошел», – написал он.
Так же по данным специализированного ресурса Flightradar24 самолет авиаотряда «Россия» пересек воздушную границу Украины и в данный момент находится на подлете к украинской столице. Он обозначен как борт RSD092.
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