У Зеленского предлагают выплачивать пенсии на Донбассе через международные организации

Министерство по делам ветеранов и временно оккупированных территорий планирует рассмотреть возможность выплаты пенсий для украинцев на неподконтрольных территориях при помощи международных организаций. Об этом заявила министр и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда в интервью изданию LB.ua.

«Мы не должны финансировать террористов, но должны обеспечить права пенсионеров, Которые, даже учитывая болезни, не могут приехать на подконтрольные территории. Надо находить механизмы с помощью международных организаций. Мне говорили, что Красный Крест предлагал свою помощь в доступе к этим территориям. Мы также будем работать, искать эти пути и механизмы», – сказала Коляда.

Также она считает, что необходимо максимально упростить механизм получения ВПЛ сервисов – и жилья, и трудоустройство, и реинтеграции в общество, в том числе путем финансирования из местных бюджетов. «Мы должны стать для них теми, кто максимально быстро реинтегрирует их к обычной жизни, чтобы они просто перестали быть нашими клиентами», – сказала Коляденко.