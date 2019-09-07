Для людей: Мэр Славянска на центральной площади зажарил кабанчика (Фото)

Сегодня, 7 сентября, Славянск (Донецкая обл.) отмечает День города. В рамках празднования мэр города Вадим Лях традиционно представлял на центральной площади свои блюда для горожан.

Как передает корреспондент «Донецких новостей», в этот раз Вадим Лях приготовил на тандыре богрич (венгерский гуляш по-закарпатски) и кабанчика на вертеле. Для этого вблизи здания горсовета установлена специальная палатка и оборудована кухня со всем необходимым.

«В День города, я, как всегда, работаю для людей. Уже традиционно, четвертый года подряд я готовлю для жителей и гостей Славянска бограч. Рецепт бограча – семейный. Также сегодня жарим поросенка. В прошлом году готовили – плов, а в этом решили немножечко поменять меню на новое вот такое блюдо», – поделился с «Донецкими новостями» мэр.

Все продукты приготовляемых блюд – местные, которые мэр сам выбирал. «Вчера покупал на нашем славянском рынке. Есть, конечно, специальные специи и паприка, которые привозят из Венгрии. А так в основном все местное. И кабанчик тоже местный, то есть наш. В нем 70 кг», – рассказывает городской голова.

«Планировали сначала пригласить из Закарпатья бригаду поваров, которая готовит целого быка. Они в течение трех суток жарят его. Но к сожалению, сейчас в Венгрии проходит свой фестиваль, и они традиционно в это время там. Поэтому, возможно, на один из праздников все-таки удастся их вытянуть сюда. Может, не на День города, а на следующий День Независимости», – поделился планами Вадим Лях.

Попробовать блюда смогут все желающие после 12 часов, когда на площади начнется «Фестиваль фирменных блюд».