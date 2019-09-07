В пользу семьи военнослужащего, погибшего в Иловайском котле, отсужено 4 млн грн

Судья Соломенского районного суда г. Киева Елена Букина полностью удовлетворила иск семьи погибшего старшего инспектора батальона патрульной службы милиции особого назначения «Миротворец» полковника милиции Виктора Ещенко, передает «Сила права».

Так, суд постановил взыскать с Российской Федерации в пользу жены павшего защитника Украины Елены и 9-летней дочери Виктории 3 938 400,00 грн. морального ущерба, нанесенного вооруженной агрессией РФ против Украины и оккупацией части территории Донецкой области Украины.

В конце мая 2014-го полковник запаса Виктор Ещенко обратился в ГУ МВД Украины в Киевской области с просьбой зачислить его в состав батальона патрульной службы милиции особого назначения «Миротворец». Уже в начале июля он был командирован в г. Константиновка Донецкой области для несения службы по охране общественного порядка в зоне боевых действий на востоке Украины.

29 августа 2014-го выходя из окружения Иловайска, во время движения через Новокатериновку колонна автомобилей и военной техники, в составе которой находился Виктор, попала в огневую засаду войск Российской Федерации и приняла бой. Российские военные вели огонь на поражение из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Полковник Ещенко погиб в ходе обстрела, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины

Виктор Ещенко посмертно награждён орденом «За мужество» III степени.