Человека, который, скорее всего, выстрелил по MH17, зовут Сергей Поздняков, он живет в Курске, Россия. Об этом сообщил сотрудник международной расследовательской команды в своем Twitter.

«Поскольку Россию, кажется, не волнует ничего, то зачем мне это? Секрет, который морально я не могу больше держать до завтра: человека, который, скорее всего, выстрелил по MH17, зовут Сергей Поздняков, он живет в Курске, Россия. Больше о нем после этого уикэнда», – написал сотрудник Bellingcat по имени Daniel.

Since Russia does not seem to care about anything, why should I? The secret I can not morally withhold anymore tomororrow: the person who very likely shot MH17 out of the sky is named Sergey Pozdnyakov, living in Kursk, Russia. More about him ater this weekend.