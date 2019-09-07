В Bellingcat назвали имя россиянина, сбившего рейс МН17 над Донбассом

Человека, который, скорее всего, выстрелил по MH17, зовут Сергей Поздняков, он живет в Курске, Россия. Об этом сообщил сотрудник международной расследовательской команды в своем Twitter.

«Поскольку Россию, кажется, не волнует ничего, то зачем мне это? Секрет, который морально я не могу больше держать до завтра: человека, который, скорее всего, выстрелил по MH17, зовут Сергей Поздняков, он живет в Курске, Россия. Больше о нем после этого уикэнда», – написал сотрудник Bellingcat по имени Daniel.

Since Russia does not seem to care about anything, why should I? The secret I can not morally withhold anymore tomororrow: the person who very likely shot MH17 out of the sky is named Sergey Pozdnyakov, living in Kursk, Russia. More about him ater this weekend. — daniel (@daniel_b_cat) 6 сентября 2019 г.

Как сообщалось ранее, Украина передала Нидерландам уголовное производство против бывшего «министра обороны ДНР» Игоря Гиркина (Стрелкова) и еще трех членов незаконных вооруженных формирований (НВФ), подозреваемых в причастности к крушению самолета Malaysia Airlines рейса МН17 на Донбассе.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.