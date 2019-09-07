Давно такого не было: Ситуация в пунктах пропуска днем 7 сентября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 7 сентября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Наталья: «13:24. Сегодня в 7 часов приехали на украинский б/п с Курахово в Донецк, из-за перевозов простояли 2 часа, прут внаглую, на Каргилле тоже простояли 2 часа, в 11часов проехали на авто все б/посты. Из Донецка очередь была в 11 часов до моста основная, льгота до половины основной».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Светлана: «10:27. Еленовка в Украину до старого бп (до поворота на Докучаевск) около 20 машин + перед самим новым бп. Пеших на Перлине в Украину больше 100»;

Дмитрий: «10:50. Еленовка в Украину 25 машин»;

Анна: «11:09. На Еленовке в Украину 30 машин»;

Сергей: «11:26. В Донецк на Новотроицком 10 машин. Еленовка – 12»;

Светлана: «11:34. Новотроицкое на Донецк 15машин».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Donchanin2018: «12:02. Октябрь в сторону ДНР – %опа. Давно такого не было»

О ситуации на КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР») и КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.

Читайте также: