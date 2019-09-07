В «Борисполе» приземлился самолет с украинскими заложниками

Сегодня, 7 сентября, в «Борисполе» приземлился самолет с украинскими заложникам. Кто из украинцев вернулся домой на данный момент неизвестно.

Из Борисполя в 12:15 вылетел борт в Россию.

Украина и Россия наконец-то процесс обмена удерживаемыми лицами в формате «35 на 35». В число обмениваемых с российской стороны вошли пленные украинские моряки и политзаключенные, незаконно удерживаемые Кремлем за решеткой. В ответ Киев выдал Москве лиц, осужденных по статьям о дезертирстве, подозреваемых в госизмене и терроризме.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина»

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