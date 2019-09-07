Стали известны подробности освобождения украинских моряков

Украинских военнопленных моряков освободили под личное поручительство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. Об этом Николай Полозов, координатор группы адвокатов украинских пленников, заявил в эфире одного из украинских телеканалов, комментируя обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ, передает «Сегодня».

«Что касается моряков, то могу сказать, что они были освобождены по процедуре реализации следствием удовлетворения ходатайства омбудсмена (Людмилы) Денисовой об изменении меры пресечения на личное поручительство», – сказал он.

Адвокат также напомнил, что в России моряки являются обвиняемыми по уголовному делу.

«Что касается самого уголовного производства – по всей видимости, решение будет приниматься последовательно. Дальнейшая судьба моряков будет решаться в ходе переговоров, и обсуждается, будет ли уголовное производство продолжаться в России или не будет. И если будет, то какая форма участия моряков в нем», – заявил он.

По словам Полозова, пока эти вопросы обсуждаются.

«В Украине против 22 военных моряков и двоих сотрудников СБУ никаких уголовных дел нет, поэтому преследовать их никто не может», – добавил он.

Как сообщалось ранее, в «Борисполе» приземлился самолет с украинскими заложниками.

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