Обмен пленными с Россией: В аэропорту ожидают прибытия самолета (Фото, видео)

Обмен пленными с Россией: В аэропорту ожидают прибытия самолета (Фото, видео)

07.09.19 13:31dnews.dn.uaНовости

Фото: Нromadske

В киевском аэропорту «Борисполь» ожидают прибытия из Москвы самолета с 35 освобожденными украинскими моряками и политзаключенными.

В VIP-терминал прибыли главы силовых ведомств, в частности, глава МВД Арсен Аваков, глава СБУ Иван Баканов, заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, а также командующий ВМС ВСУ адмирал Игорь Воронченко.

Также в аэропорт прибыл президент Украины Владимир Зеленский, сообщает hromadske.

Как ожидается, после прибытия на родину все освобожденные украинцы пройдут медицинское обследование, после чего отправятся домой.

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