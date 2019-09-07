Обмен пленными с Россией: В аэропорту ожидают прибытия самолета (Фото, видео)

В киевском аэропорту «Борисполь» ожидают прибытия из Москвы самолета с 35 освобожденными украинскими моряками и политзаключенными.

В VIP-терминал прибыли главы силовых ведомств, в частности, глава МВД Арсен Аваков, глава СБУ Иван Баканов, заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, а также командующий ВМС ВСУ адмирал Игорь Воронченко.

Также в аэропорт прибыл президент Украины Владимир Зеленский, сообщает hromadske.

Как ожидается, после прибытия на родину все освобожденные украинцы пройдут медицинское обследование, после чего отправятся домой.

Прибуття Зеленського до аеропорту "Бориспіль", де очікують український борт з політв'язнями і полоненими pic.twitter.com/9iZdgSk2s0 — hromadske (@HromadskeUA) 7 сентября 2019 г.

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