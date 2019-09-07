Дальше мы будем продвигаться к освобождению всех пленных и к концу войны на Донбассе, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что и он и президент РФ Владимир Путин полностью выполнили договоренности на первом этапе и дальше будут двигаться к освобождению всех пленных, которые еще остались в России. Об этом он сказал сегодня, 7 сентября, в аэропорту «Борисполь» после встречи украинцев, вернувшихся из РФ в рамках обмена.

«Я считаю, что первый этап выполнен. Я, как президент Украины, и президент РФ Владимир Путин сделали все, что пообещали и сделали все, не меняя по ходу наши договоренности. Мы знаем, что делать дальше. Дальше мы будем идти к возврату всех наших пленных и продолжать в минском процессе разведение войск в 2 этапа. Сначала – Золотое и Петровское, а потом – разведение по всей территории, прекращение огня и прекращение войны», – сказал Зеленский.

Также он сказал, что Владимир Цемах, которого считают фигурантом дела об уничтожении МН17, был допрошен перед отправкой в Россию.

«Допросили и не только перед возвращением. Я не буду называть фамилии европейских лидеров, с которыми мы проговорили время для всех следственных действий. Мы все это сделали. Все, что от нас попросили», – сказал он

Напомним, сегодня, 7 сентября, в рамках взаимного освобождения Украины и РФ удерживаемых лиц, 35 украинцев вернулись на родину.

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