Это большая радость для Украины, но война продолжается, – Яценюк о возвращении пленников Кремля

Арсений Яценюк поздравил с возвращением домой пленников Кремля.

«Поздравляю со свободой и возвращением домой всех, кого удалось освободить из рук Кремля. Это – великий день радости для Украины», – написал в своем Facebook премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк.

Яценюк также отметил, что необходимо помнить сегодня и о тех, кто продолжает «оставаться под оккупацией и в заключении Москвы».

«Помните о наших воинах, которые на фронте защищают нас от врага. Помните, что война продолжается. Помните о большой цене, которую заплатил наш народ за свою независимость», – написал он.

«Будем достойны его подвига. Эти жертвы – святое, не допустим ликвидации нашей борьбы», – подчеркнул Яценюк.

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